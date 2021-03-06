Посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана

Посол России в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента РФ Владимира Путина для духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Оно было посвящено вопросам укрепления двусторонних отношений, а также международным проблемам.

"Посол РФ был приглашён к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана", — цитирует ТАСС слова пресс-атташе Посольства РФ в Тегеране Максима Суслова.

Пресс-атташе уточнил, что письмо президента России стало ответом на обращение со стороны Хаменеи, которое председатель Меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф передал в ходе встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в начале февраля.

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