Посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана
Оно касалось не только двусторонних отношений, но и международных проблем.
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Посол России в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента РФ Владимира Путина для духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Оно было посвящено вопросам укрепления двусторонних отношений, а также международным проблемам.
"Посол РФ был приглашён к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана", — цитирует ТАСС слова пресс-атташе Посольства РФ в Тегеране Максима Суслова.
Пресс-атташе уточнил, что письмо президента России стало ответом на обращение со стороны Хаменеи, которое председатель Меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф передал в ходе встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в начале февраля.
Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о новых сроках Послания Федеральному собранию. Также Лайф сообщал, что Владимир Путин может обратиться с ежегодным посланием к Федеральному собранию в конце марта – начале апреля, но и эти сроки могут быть сдвинуты.
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