Володин призвал не пугать людей выдуманными проблемами с повышением пенсионного возраста

Приближающиеся думские выборы не должны стать поводом для заявлений, которые не имеют под собой оснований, отметил он.

В Госдуме не рассматривают вопрос о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Этой темы у нас в повестке нет, вопрос о повышении пенсионного возраста не рассматривается", — приводит его слова пресс-служба ГД.

По словам Володина, вопросы поддержки пенсионеров совсем недавно обсуждались на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Спикер Госдумы напомнил, что некоторые меры, такие как льготы на проезд и лекарственное обеспечение и протезирование, а также освобождение от налога на имущество, в стране давно применяются. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Володин высказался о недопустимости выдумывания проблем и запугивания ими людей ради стремления к власти. Особенно это касается депутатов, на которых лежит большая ответственность.

"Приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований", — подчеркнул Володин.