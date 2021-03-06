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Регион
Опубликовано 6 марта 2021, 19:37
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Володин призвал не пугать людей выдуманными проблемами с повышением пенсионного возраста

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Приближающиеся думские выборы не должны стать поводом для заявлений, которые не имеют под собой оснований, отметил он.

В Госдуме не рассматривают вопрос о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Этой темы у нас в повестке нет, вопрос о повышении пенсионного возраста не рассматривается", — приводит его слова пресс-служба ГД.

По словам Володина, вопросы поддержки пенсионеров совсем недавно обсуждались на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Спикер Госдумы напомнил, что некоторые меры, такие как льготы на проезд и лекарственное обеспечение и протезирование, а также освобождение от налога на имущество, в стране давно применяются. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Володин высказался о недопустимости выдумывания проблем и запугивания ими людей ради стремления к власти. Особенно это касается депутатов, на которых лежит большая ответственность.

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"Приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований", — подчеркнул Володин.

Напомним, о том, что в России могут вновь поднять пенсионный возраст, ранее заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он подчеркнул, что реформы последуют после выборов в Госдуму. Однако всю эту информацию уже опровергли в Кремле.

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Роман Имполитов
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