На Байкале автомобиль с людьми провалился под лёд и утонул в 15 метрах от берега

На Байкале легковой автомобиль провалился под лёд и полностью ушёл под воду. Как сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, все три человека, находившиеся в салоне в момент инцидента, успели покинуть автомобиль и выбраться на сушу.

ЧП произошло в проливе Малое Море у мыса Шида. Лёд под автомобилем Toyota Corolla Fielder треснул в 15 метрах от берега, после чего иномарка погрузилась на глубину полтора метра. Водителя и пассажиров спасатели доставили до базы в ближайшем посёлке. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее Лайф сообщал, что в Саратовской области прогулка по замёрзшей Волге закончилась трагически для двух детей, которые провалились под лёд и утонули.

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