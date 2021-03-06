На Байкале автомобиль с людьми провалился под лёд и утонул в 15 метрах от берега
Всем находившимся внутри машины удалось спастись.
На Байкале легковой автомобиль провалился под лёд и полностью ушёл под воду. Как сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, все три человека, находившиеся в салоне в момент инцидента, успели покинуть автомобиль и выбраться на сушу.
ЧП произошло в проливе Малое Море у мыса Шида. Лёд под автомобилем Toyota Corolla Fielder треснул в 15 метрах от берега, после чего иномарка погрузилась на глубину полтора метра. Водителя и пассажиров спасатели доставили до базы в ближайшем посёлке. Медицинская помощь им не понадобилась.
Ранее Лайф сообщал, что в Саратовской области прогулка по замёрзшей Волге закончилась трагически для двух детей, которые провалились под лёд и утонули.
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