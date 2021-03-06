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"Это частные мнения": В "Единой России" опровергли планы по запрету пропаганды абортов и полиамории

Ранее СМИ сообщали, что такое обсуждение велось в рамках проекта "Крепкая семья".

6 марта 2021, 19:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вопросы о запрете абортов или об их исключении из медицинских гарантий в рамках ОМС в повестке не стоят и являются частным мнением, а не позицией "Единой России". Об этом заявил секретарь Московского городского регионального отделения партии Андрей Метельский.

Ранее СМИ сообщали, что политсила в рамках проекта "Крепкая семья" обсуждала различные меры улучшения демографии и поддержки семей с детьми. В ходе выступления депутат Владимир Крупенников предложил запретить пропаганду абортов, ЛГБТ, полиамории и бисексуальности и ужесточить законы против этого.

"Это частные мнения, а не позиция партии. Это же касается вопросов пропаганды полиамории и других моментов, затрагивающих интимную сторону жизни граждан. Взгляды могут быть разными у разных людей", — подчеркнул Метельский в своём телеграм-канале.

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Он также пояснил позицию партии. На сегодняшний день основными приоритетами социальной политики "Единой России" являются эффективная реализация национального проекта "Демография", материальная поддержка семей с детьми, льготная ипотека, развитие сети школьных и дошкольных учреждений и популяризация семейных ценностей.

Ранее Лайф сообщал, что беременным россиянкам предложили ежемесячно выплачивать по 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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