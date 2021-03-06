Сенат США одобрил план Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн

Сенат США принял законопроект о финансовой помощи стране в размере $1,3 миллиарда, что составляет почти 1/10 от общего объёма экономики страны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Предложенный президентом США Джо Байденом план по спасению экономики поддержали 50 сенаторов, против – 49 человек. Пакет экономических мер будет направлен на две ключевые цели – борьбу с коронавирусом и его последствиями, а также на поддержку экономики страны, сильно пострадавшей в период пандемии. В целом весь пакет мер будет поделён на несколько частей.

Например, примерно $400 миллиардов планируют потратить на единовременные выплаты американцам в размере $1400, а $350 миллиардов выделят штатам и муниципалитетам, чьи бюджеты больше всего пострадали из-за ковида. На часть денег планируется до 6 сентября поддерживать еженедельными дотациями в размере $300 тех американцев, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса.

Законопроект был принят с небольшим перевесом по голосам. В основном ключевой причиной стала деятельность сенаторов от Республиканской партии. На протяжении всего обсуждения они голосовали за различные поправки, почти все из которых были отклонены. Теперь законопроект повторно направится в палату представителей, в случае его одобрения — на подписание президенту Джо Байдену.

Американские сенаторы ранее направили президенту США письмо с просьбой ввести санкции в отношении "Северного потока – 2".

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