Репортёра ограбили во время съёмок сюжета про уличную преступность
Грабители были вооружены, поэтому спорить с ними было бессмысленно.
Фото © Pixabay
В Сан-Франциско репортёра местного телеканала Дона Форда ограбили в тот момент, когда он снимал сюжет про уличную преступность. Об этом сообщает Daily Mail.
За несколько минут до интервью со свидетелями недавнего угона возле съёмочной группы остановилась машина. Оттуда вышла группа вооружённых людей, которые потребовали от журналиста отдать им всё оборудование. Аргумент в виде пистолета оказался более чем убедительным, поэтому репортёру пришлось согласиться. Позже журналист заявил, что не расстраивается, так как жизнь важнее любого оборудования. Отмечается, что полиция нашла всё похищенное, однако преступников задержать пока не удалось.
Ранее похожий случай произошёл в городе Гуаякиль, Эквадор. Тогда вооружённый грабитель во время прямого эфира выхватил телефон у журналиста и скрылся.
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