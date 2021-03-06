Активисты ОНФ поздравили жительниц Иркутской области с 8 Марта

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Общероссийский народный фронт решил провести акцию "Про неё", приуроченную к Международному женскому дню. Активисты начали навещать жительниц Иркутской области и дарить им цветы к празднику.

"Давайте не будем забывать, что есть и люди возрастные, есть люди, которые одинокие, есть люди, которым просто необходимо чуть больше нашего внимания", — призвал член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Иркутской области Андрей Стрельцов.

Данная акция проводится для того, чтобы одинокие или пожилые люди не чувствовали себя лишними на этом празднике. В её рамках предлагается навестить такого человека и сделать ему хотя бы небольшой, но приятный подарок и, что более важно, уделить ему своё внимание.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин призвал граждан страны участвовать в акции "Тележка добра".

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