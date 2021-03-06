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Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Курбатова

Президент отметил его талант и истинное служение культуре.

6 марта 2021, 17:33

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким литературного критика и писателя Валентина Курбатова, который скончался сегодня в Пскове. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Курбатова талантливым, оригинальным и очень ярким человеком. Он посвятил всю свою жизнь сохранению и развитию "лучших традиций отечественной литературы", отметил Путин.

"Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вёл большую общественную работу. Подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре", — заключил президент.

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Напомним, что известный литературный критик Валентин Курбатов скончался в Пскове от остановки сердца. Ему был 81 год.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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