Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Курбатова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким литературного критика и писателя Валентина Курбатова, который скончался сегодня в Пскове. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Курбатова талантливым, оригинальным и очень ярким человеком. Он посвятил всю свою жизнь сохранению и развитию "лучших традиций отечественной литературы", отметил Путин.

"Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вёл большую общественную работу. Подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре", — заключил президент.

Напомним, что известный литературный критик Валентин Курбатов скончался в Пскове от остановки сердца. Ему был 81 год.

Авторы