Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Курбатова
Президент отметил его талант и истинное служение культуре.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким литературного критика и писателя Валентина Курбатова, который скончался сегодня в Пскове. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства назвал Курбатова талантливым, оригинальным и очень ярким человеком. Он посвятил всю свою жизнь сохранению и развитию "лучших традиций отечественной литературы", отметил Путин.
"Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вёл большую общественную работу. Подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре", — заключил президент.
Напомним, что известный литературный критик Валентин Курбатов скончался в Пскове от остановки сердца. Ему был 81 год.
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