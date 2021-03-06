Взбешённый Трамп запретил республиканцам использовать своё имя для сбора средств

Бывший президент США Дональд Трамп в резкой форме потребовал у трёх крупнейших республиканских организаций прекратить использовать его имя в целях сбора средств. Об этом сообщило издание Politico.

"Трамп впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент", — сообщает издание.

Согласно данным издания, письма с такой просьбой были разосланы его адвокатами в минувшую пятницу. Адресатами стали Национальный комитет Республиканской партии (RNC), Национальный комитет Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальный комитет Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC).

Также известно, что Дональд Трамп всё ещё верен идеалам Республиканской партии. Однако он отмечает, что эта верность не даёт её членам права использовать его образ и имя в своих корыстных целях.

Ранее Дональд Трамп заявлял о своей готовности вновь баллотироваться на пост президента США, однако на этот раз без Майкла Пенса в своей команде.

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