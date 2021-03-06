Взбешённый Трамп запретил республиканцам использовать своё имя для сбора средств
Он всё ещё привержен идеям партии, однако это не даёт им права использовать его образ.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС
Бывший президент США Дональд Трамп в резкой форме потребовал у трёх крупнейших республиканских организаций прекратить использовать его имя в целях сбора средств. Об этом сообщило издание Politico.
"Трамп впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент", — сообщает издание.
Согласно данным издания, письма с такой просьбой были разосланы его адвокатами в минувшую пятницу. Адресатами стали Национальный комитет Республиканской партии (RNC), Национальный комитет Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальный комитет Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC).
Также известно, что Дональд Трамп всё ещё верен идеалам Республиканской партии. Однако он отмечает, что эта верность не даёт её членам права использовать его образ и имя в своих корыстных целях.
Ранее Дональд Трамп заявлял о своей готовности вновь баллотироваться на пост президента США, однако на этот раз без Майкла Пенса в своей команде.
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