"Вам, любимые": Судебные приставы поздравляют женщин из разных регионов с 8 Марта — видео
Сотрудники во время личных приёмов дарят прекрасным дамам тюльпаны.
Судебные приставы поздравляют женщин из разных регионов с 8 Марта. Видео предоставлено Лайфу
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов продолжают поздравлять женщин из регионов РФ с Международным женским днём. Всероссийская акция получила название "Вам, любимые". Об этом сообщается на сайте ФССП.
Сотрудники в ходе личного приёма граждан дарили прекрасным дамам тюльпаны и создавали праздничное настроение.
"Дарить женщинам цветы в преддверии 8 Марта — это давняя добрая традиция. Наши сотрудники-мужчины включились в неё с огромным энтузиазмом. И неудивительно. Видеть счастливые улыбки на женских лицах в этот прекрасный весенний праздник — большая радость для нас", — отметил руководитель ГУ ФССП России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Дмитрий Ткаченко.
Акция "Вам, любимые" проводится при поддержке и участии молодёжной организации "Молодая гвардия Единой России". Три года подряд сотрудники поздравляют женщин и дарят цветы. В ходе мероприятия судебные приставы уделили особое внимание вопросам правового просвещения. Посетителям было разъяснено, как получить информацию о ходе исполнительного производства онлайн, проверить наличие задолженностей и оплатить их, направить обращение через портал "Госуслуги".
Ранее активисты социального проекта "Мост памяти" в Екатеринбурге к 8 Марта устроили персональные концерты для бывших узниц нацистских концлагерей.
Выбор редакции
В Того волонтёры провели акцию "Вам, любимые!" и поздравили девочек с 8 Марта
В России число злостных неплательщиков по займам выросло на 2,4 миллиона человек за год
Массовые ДТП и задержка рейсов: на Санкт-Петербург и Ленобласть обрушился снежный шторм — видео
Художник продал популярный мем за полтора миллиона рублей
На НПЗ под Ярославлем вспыхнул пожар — видео
Комментариев: 0