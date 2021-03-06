Виновниками пожара на нефтепроводе в акватории Оби могли стать рыбаки

Пожар на Оби. Видео © Соцсети

Пожар на подводном трубопроводе в акватории реки Оби под Нижневартовском могли спровоцировать рыбаки. Как сообщил Лайфу источник, по предварительной версии, возгорание произошло в результате искры от снегохода "Буран", на котором передвигались рыбаки.

По словам собеседника Лайфа, в результате произошедшего пострадал 60-летний мужчина. У него ожоги поверхности лица и спины 1-й степени. Однако госпитализация мужчине не понадобилась, после оказания медицинской помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение. Трубопровод сейчас перекрыт. В пресс-службе АО "Сибуртюменьгаз" сообщили, что пожар локализован. Там также заверили, что угрозы для населённых пунктов нет.

"Участок оперативно локализован, в настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведётся мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора", —говорится в сообщении "СибурТюменьГаз".

Лайф напоминает, что в субботу 6 марта случилось возгорание в акватории реки Оби. В район ЧП были направлены инспекторы Росприроднадзора, дабы оценить ущерб, который был нанесён экологии.

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