Виновниками пожара на нефтепроводе в акватории Оби могли стать рыбаки
В данный момент на поверхности воды продолжает догорать нефть.
Пожар на Оби. Видео © Соцсети
Пожар на подводном трубопроводе в акватории реки Оби под Нижневартовском могли спровоцировать рыбаки. Как сообщил Лайфу источник, по предварительной версии, возгорание произошло в результате искры от снегохода "Буран", на котором передвигались рыбаки.
По словам собеседника Лайфа, в результате произошедшего пострадал 60-летний мужчина. У него ожоги поверхности лица и спины 1-й степени. Однако госпитализация мужчине не понадобилась, после оказания медицинской помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение. Трубопровод сейчас перекрыт. В пресс-службе АО "Сибуртюменьгаз" сообщили, что пожар локализован. Там также заверили, что угрозы для населённых пунктов нет.
"Участок оперативно локализован, в настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведётся мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора", —говорится в сообщении "СибурТюменьГаз".
Лайф напоминает, что в субботу 6 марта случилось возгорание в акватории реки Оби. В район ЧП были направлены инспекторы Росприроднадзора, дабы оценить ущерб, который был нанесён экологии.
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