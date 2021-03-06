Фигуристка Алёна Косторная перешла от Плющенко к Тутберидзе

Фигуристка Алёна Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе.

"Я должна показать, что достойна кататься в этой группе, достойна их внимания", — сказала Косторная в эфире Первого канала.

Напомним, летом 2020 года 17-летняя спортсменка покинула группу Тутберидзе и вслед за Александрой Трусовой перешла в академию Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко". В текущем сезоне Косторная заняла вторые места на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В недавнем финале Кубка России фигуристка стала лишь шестой и вошла в список запасных на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

В прошлом сезоне спортсменка стала победительницей чемпионата Европы и финала серии Гран-при. Косторная является обладательницей двух мировых рекордов — в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).

Напомним, информация о возвращении Косторной к Тутберидзе муссировалась несколько последних дней. Так, об этом уже говорил генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев. Он отметил, что будет только рад, если это возвращение произойдёт.

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