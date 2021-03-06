Массовые ДТП и задержка рейсов: на Санкт-Петербург и Ленобласть обрушился снежный шторм — видео
В воскресенье также ожидается неблагоприятная ситуация.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области резко ухудшилась погода. Метель, сильный ветер и гололедица спровоцировали массовые аварии на трассе А121 в сторону Сортавалы.
Как стало известно Лайфу, столкнулось минимум десять машин на нескольких участках автодороги. По предварительным данным, пострадавших нет. Аварии стали причиной многокилометровых пробок, затор растянулся более чем на четыре километра. Движение в сторону области сильно затруднено. Также из-за непогоды в аэропорту Пулково задерживается посадка нескольких рейсов.
Ситуация не изменится и 7 марта. МЧС предупредило жителей Петербурга и Ленобласти о сильном ветре и метели, возможны снежные заносы на дорогах, отмены авиарейсов, задержки в движении транспорта.
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