"Пока дышу, буду ставить сына на ноги": Мать перенёсшего инсульт актёра Янина рассказала о его состоянии
Сейчас мужчина проживает за городом вместе с родителями.
Алексей Янин. Фото © Facebook / Поможем Алексею Янину
Популярный актёр Алексей Янин пережил инсульт в мае 2015 года в возрасте 32 лет. Артиста доставили в больницу на скорой, которую вызвала жена. Инсульт диагностировали уже в клинике. Мозг был поражён настолько сильно, что врачи не давали никаких благоприятных прогнозов. Как актёр чувствует себя сейчас, рассказала его мать Ольга Андреевна.
"У него лопнул сосуд, мозг весь был в крови. Если бы мы в первые сутки действовали эффективнее, он бы уже бегал. Но случилось так, как случилось. Сын всё понимает, всё помнит. Он даже может назвать имя девочки, которая нравилась ему в детском саду. Говорит с трудом, а вот двигаться не может", — поделилась переживаниями женщина в эфире передачи "Близкие люди" телеканала "Россия-1".
Ольга Андреевна настроена решительно и планирует победить болезнь сына. Сейчас Алексей проживает за городом вместе с родителями. Его часто навещают друзья и жена с ребёнком. В доме установлено множество тренажёров, на которых Янин ежедневно выполняет упражнения для развития моторики. Летом актёр почти всё время находится на свежем воздухе.
"Понимаете, моя задача сейчас — поставить сына на ноги, чтобы он начал ходить. Пока я жива, буду этим заниматься", — подчеркнула мать Алексея.
Ранее Лайф писал о том, что в Сети появились фото со дня рождения перенёсшего инсульт Бориса Моисеева.
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