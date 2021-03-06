В Того волонтёры провели акцию "Вам, любимые!" и поздравили девочек с 8 Марта
Мероприятия проекта в этом году стали международными.
В Того волонтёры провели акцию "Вам, любимые!" и поздравили девочек с 8 Марта. Видео предоставлено Лайфу
Волонтёры провели акцию "Вам, любимые" в одной из школ республики Того (Западная Африка) и поздравили девочек с Международным женским днём.
Ребята в праздничной синей форме собрались на торжественную линейку, перед ними выступила представитель мероприятия в футболке со значком акции.
В этом году проект "Вам, любимые" приобрёл международный масштаб. Помимо России в нём приняли участие Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Бразилия, Гана, Конго, Китай, Египет, Индия, Израиль, Казахстан, Пакистан, Румыния, США и ЮАР.
Ранее в рамках акции "Вам, любимые" женщин из разных регионов России начали поздравлять судебные приставы.
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