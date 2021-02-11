Всё дело в бахилах: красноярский фельдшер рассказала, почему на неё натравили собаку

Красноярский фельдшер рассказала, почему на неё спустили собаку. Видео © Пресс-служба скорой помощи города Красноярска

Житель Красноярска натравил собаку бойцовской породы на фельдшера скорой помощи, потому что она отказалась надеть бахилы в квартире, куда приехала осмотреть больного ребёнка. Его папаша вёл себя агрессивно, ругался матом и запугивал псом. Об этом медработница рассказала на видео, которое распространила служба скорой помощи Красноярска.

Отец ребёнка требовал надеть бахилы, потому что он "только что пол помыл". На что медик поясняла, что может этого не делать, потому что таковы стандарты оказания медпомощи на дому. Когда фельдшер уже собиралась уходить, мужчина выпустил собаку из клетки, пытаясь натравить её на женщину. К счастью, пёс оказался более благоразумным — лишь обнюхал гостью. Медик призналась, что было очень страшно.

Уехав с места вызова, она сообщила старшему врачу о случившемся и написала заявление в полицию.

"Просто хотелось бы привлечь людей к тому, что за свои поступки нужно отвечать. За последствия. И всё-таки вы вызываете скорую для оказания помощи вашим близким. Мы приходим к вам оказывать эту помощь, а не ругаться с вами. Пожалуйста, ведите себя достойно. Мы к вам не с войной приходим, а оказывать помощь", — обратилась потерпевшая к горожанам.

А житель Екатеринбурга ранее сам напал на бригаду скорой помощи.

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