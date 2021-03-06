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Укушенный офицер и слезоточивый газ: в Цюрихе полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток — видео

Участниц заранее предупредили о недопустимости массовых собраний во время ограничений по ковиду.

6 марта 2021, 21:12

Укушенный офицер и слезоточивый газ: в Цюрихе полиция разогнала несанкционированную демонстрацию. Видео © Twitter/ ajour_mag/ RihaRoni

В Цюрихе прошла массовая демонстрация, организованная феминистками в преддверии 8 Марта. Шествие закончилось потасовками и стычками с полицией, офицерам пришлось применить слезоточивый газ, сообщает городской Департамент безопасности.

Участниц несанкционированной акции заранее предупредили о запрете массовых собраний во время ограничений по коронавирусу. Тех, кто приходил на мероприятие, правоохранители останавливали и просили вернуться домой.

Около 15:30 несколько сотен человек двинулись с лозунгами и плакатами по Анкерштрассе. Полиция прервала шествие, а когда было оказано сопротивление — применила слезоточивый газ. Демонстранты перегруппировались и собрались на Лангштрассе.

Правоохранители попытались разогнать митингующих, и тогда одна из женщин укусила офицера. После задержания активистки на помощь ей бросились другие участницы акции и вступили в стычки со стражами порядка.

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В итоге демонстрация прекратилась около 17:30. Арестовано два человека, около сотни задержаны и отпущены после составления протоколов. Пострадавших среди митингующих нет.

Ранее в Киеве возле офиса Зеленского произошли беспорядки и стычки националистов с силовиками. В результате было задержано 17 человек.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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