Укушенный офицер и слезоточивый газ: в Цюрихе полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток — видео
Участниц заранее предупредили о недопустимости массовых собраний во время ограничений по ковиду.
В Цюрихе прошла массовая демонстрация, организованная феминистками в преддверии 8 Марта. Шествие закончилось потасовками и стычками с полицией, офицерам пришлось применить слезоточивый газ, сообщает городской Департамент безопасности.
Участниц несанкционированной акции заранее предупредили о запрете массовых собраний во время ограничений по коронавирусу. Тех, кто приходил на мероприятие, правоохранители останавливали и просили вернуться домой.
Около 15:30 несколько сотен человек двинулись с лозунгами и плакатами по Анкерштрассе. Полиция прервала шествие, а когда было оказано сопротивление — применила слезоточивый газ. Демонстранты перегруппировались и собрались на Лангштрассе.
Правоохранители попытались разогнать митингующих, и тогда одна из женщин укусила офицера. После задержания активистки на помощь ей бросились другие участницы акции и вступили в стычки со стражами порядка.
В итоге демонстрация прекратилась около 17:30. Арестовано два человека, около сотни задержаны и отпущены после составления протоколов. Пострадавших среди митингующих нет.
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