Дети едут бесплатно: новые правила контроля в общественном транспорте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым внесены изменения в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Основное новшество обновлённых правил — теперь контролёры, проверяющие наличие билета, получили право вместе с проездным документом и квитанцией на багаж требовать у пассажиров предъявить паспорт. Соответственно, если билет именной (например, на междугородний автобус), то в этом случае пассажир обязан иметь при себе удостоверение личности. Иначе такой пассажир будет считаться зайцем.

Кроме того, паспорт может потребоваться контролёру для подтверждения льготы на проезд и… для установления возраста пассажира. Ведь теперь, согласно статье 20 этого устава, высаживать из общественного транспорта безбилетных детей и подростков в возрасте до 16 лет строго запрещено. Конечно, если они едут без сопровождения взрослых.

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При принятии такой поправки многие опасались, что теперь подростки вообще перестанут платить за проезд, но чашу сомнений перевесили случаи, когда детей, которые не смогли оплатить проезд, водители или кондукторы просто высаживали зимой на мороз либо в незнакомых районах города. Хотя зачастую были сами виноваты в этом — например, дети не могли расплатиться картой из-за сломанного терминала.

— Подобные поправки назрели уже давно, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Конечно, высаживать ребёнка, который едет один, недопустимо. Ведь это может закончиться трагедией. А если перевести тему в экономическую плоскость, то очевидно, что гипотетические потери перевозчиков если и будут, то они ничтожны по сравнению с теми затратами, которые несёт государство на поиск и последующую реабилитацию потерявшихся детей. Более того, данную запретительную меру вполне можно было бы распространить на иные группы граждан, для которых высадка из транспорта может представлять опасность, например на беременных женщин.

С мнением Инютина согласен старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

— Каждый год во всех регионах России проезд в общественном транспорте дорожает, — отметил он. — И каждый раз мы слышим заявления, что повышение стоимости проезда происходит в связи с ростом цен. Но разве инфляция не отражается на остальных гражданах? Наверно, если бы перевозки были совсем убыточными, то частные компании перестали бы ими заниматься, и уж, конечно, проезд ребёнка не может привести к убыткам этих компаний. Тем более что новые поправки закрепляют за перевозчиками не только обязанности, но и дают им более широкие права в части контроля за оплатой проезда остальных категорий граждан.

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Кроме того, если раньше безбилетному гражданину обычно выписывали штрафную квитанцию, то теперь контролёры обязаны составить постановление по делу об административном правонарушении — правила составления таких документов каждый регион должен принять отдельно (если они ещё не приняты). При этом теперь на законодательном уровне закреплено, что оплата штрафа не освобождает пассажира от обязанности оплаты за проезд и провоз багажа.

А если же пассажир (в том числе с детьми) не смог подтвердить факт правильной оплаты своего проезда, то он должен покинуть транспортное средство на ближайшей остановке, но при этом заплатить штраф и оплатить проезд до этого остановочного пункта.

Примечательно, что в законе закреплено новое правило: если невозможно точно установить место посадки нарушителя, то оплата проезда будет исчисляться с начала маршрута. Такое же правило распространяется и на провоз багажа и ручной клади.

Кроме того, регионы должны теперь принять специальные правила подтверждения пассажиром оплаты проезда по маршрутам внутри региона РФ (будут ли это бумажные или электронные билеты), а правительство — по межрегиональным маршрутам.

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