Financial Times: В период пандемии возросло употребление крепкого и дорогого алкоголя
Это явление спровоцировало в том числе закрытие баров и ресторанов.
В 2020 году люди стали покупать больше дорогого и крепкого алкоголя, в то же время продажи пива и вина сократились, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков и производителей спиртного.
По данным издания, многие начали употреблять напитки высокого класса или домашние коктейли на их основе в период закрытия ресторанов и баров. Эксперты также отмечают, что накопление сбережений и их траты на более качественный алкоголь спровоцировала невозможность отправиться в отпуск в период пандемии.
"Если вы застряли дома и не хотите ходить по магазинам, проще купить большую бутылку спиртного, чем 24 бутылки пива. Дома всё больше делают коктейли. Люди меняют бренди на коньяк, дешёвые напитки на дорогие", — пояснил аналитик Jefferies Эд Манди.
В свою очередь, компания Diageo, выпускающая виски Johnnie Walker и пиво Guinness, сообщила, что в 2020 году на 80% выросли продажи текилы. Компания Pernod Ricard, которая выпускает напитки под брендами Jameson и The Glenlivet, также отметила существенный рост спроса, несмотря на закрытие магазинов на вокзалах и в аэропортах, где традиционно фиксировался наибольший оборот.
Тем не менее, пишет FT, мировое потребление спиртного сократилось на 8% по сравнению с 2019 годом.
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