Королева Елизавета II впервые в истории правления может остаться без личного самолёта
Теперь летать монаршей особе придётся на самолёте Бориса Джонсона.
Фото © ТАСС / PA
Официальный парк самолётов королевы Великобритании Елизаветы II распродадут в рамках сокращения оборонного бюджета, об этом сообщает Daily Mail.
Лайнеры, которые использовались королевской семьёй с 1980-х, будут выведены из эксплуатации в 2022 году в целях экономии, и монархиня впервые за всё время своего правления останется без персонального воздушного судна.
Планов по замене четырёх пассажирских самолётов BAE-146 пока нет, поэтому королеве, принцу Чарльзу, герцогу и герцогине Кембриджским придётся летать бортом премьер-министра Бориса Джонсона RAF Voyager. В минувшем году на его модернизацию было потрачено около 900 тысяч фунтов стерлингов (92,6 миллиона рублей).
Авиалайнеры Елизаветы II являются частью исторической 32-й Королевской эскадрильи ВВС Великобритании, ранее известной как The Queen's Flight. После распродажи в ней останется один вертолёт AW-109, который подходит только для коротких полётов внутри страны.
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