Щелчки по всей округе, спать невозможно: в подмосковном Реутове сломалась система оповещения — видео

В подмосковном Реутове сломалась система оповещения. Видео © LIFE

В ночь на 7 марта жители подмосковного Реутова услышали мерные щелчки, напоминающие метроном. По предварительным данным, сломалась система оповещения.

Звуки были слышны в разных концах города, в том числе у школы № 1 на Лесной улице, на улице Некрасова, Юбилейном проспекте.

Горожане жалуются, что из-за громких монотонных щелчков невозможно спать. Некоторые сначала предположили, что это были звуки салютов.

Мы тоже слышим. Интересно, так всю ночь будет? irina_pen_kova

Это громкоговоритель некрасовский. Днём квакал что-то там себе, а сейчас уже сигналы о помощи подаёт, плохо ему. _bs_olga_

Напомним, 3 марта МЧС проводило массовую проверку систем оповещения. Следующая запланирована на 6 октября. Предполагается, что к 2030 году не менее 90% россиян должны гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.

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