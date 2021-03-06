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В Минтруде разъяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек

Ранее туда вписывался стаж только с начала 2020 года.

6 марта 2021, 22:56
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

С 7 марта в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам обращаться в Пенсионный фонд для включения данных обо всём стаже работы в электронные трудовые книжки.

Ранее туда вписывался стаж только с начала 2020 года, более старые сведения хранились в бумажном виде. В Минтруде рассказали о новых правилах заполнения документов.

"Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счёт всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке", приводит сообщение ведомства "Российская газета".

В России могут появиться трудовые книжки нового образца

В России могут появиться трудовые книжки нового образца

Юрист Вадим Ткаченко уточнил, что для того, чтобы весь стаж был внесён в электронную трудовую, нужно с бумажным документом прийти в любое отделение ПФР и написать соответствующее заявление.

Ранее Минздрав предложил выдавать электронное медицинское свидетельство о рождении.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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