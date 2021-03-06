В Минтруде разъяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Ранее туда вписывался стаж только с начала 2020 года.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
С 7 марта в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам обращаться в Пенсионный фонд для включения данных обо всём стаже работы в электронные трудовые книжки.
Ранее туда вписывался стаж только с начала 2020 года, более старые сведения хранились в бумажном виде. В Минтруде рассказали о новых правилах заполнения документов.
"Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счёт всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке", — приводит сообщение ведомства "Российская газета".
Юрист Вадим Ткаченко уточнил, что для того, чтобы весь стаж был внесён в электронную трудовую, нужно с бумажным документом прийти в любое отделение ПФР и написать соответствующее заявление.
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