В Минтруде разъяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек

С 7 марта в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам обращаться в Пенсионный фонд для включения данных обо всём стаже работы в электронные трудовые книжки.

Ранее туда вписывался стаж только с начала 2020 года, более старые сведения хранились в бумажном виде. В Минтруде рассказали о новых правилах заполнения документов.

"Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счёт всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке", — приводит сообщение ведомства "Российская газета".

Юрист Вадим Ткаченко уточнил, что для того, чтобы весь стаж был внесён в электронную трудовую, нужно с бумажным документом прийти в любое отделение ПФР и написать соответствующее заявление.

Ранее Минздрав предложил выдавать электронное медицинское свидетельство о рождении.

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