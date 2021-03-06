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Голову "разорвёт" всем: москвичей предупредили о "барическом дне" 7 марта

Атмосферное давление рухнет сразу на 18 единиц.

6 марта 2021, 23:22

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 7 марта в Москве ожидается "барическое дно" — резкое снижение атмосферного давления.

Такое значительное изменение может привести к ухудшению самочувствия и головным болям у горожан.

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"‎Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 мм рт. ст. После сегодняшних (6 марта) 747 мм — на 18 единиц. "Разорвёт" голову не только метеозависимым, но и здоровым людям"‎, — цитирует синоптика РИА "Новости".

А ранее Тишковец предупредил москвичей о "барическом молотке".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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