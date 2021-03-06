Драка с гаишниками и четверо пострадавших: крупная авария с "гелендвагеном" и такси произошла в Москве на Садовом кольце — видео

Драка с гаишниками и четверо пострадавших: крупная авария произошла в Москве на Садовом кольце. Видео © Mash

В Москве на Садовом кольце произошло крупное ДТП, машина столкнулась с неисправным автомобилем, об этом сообщает столичный Дептранс.

Авария случилась на Смоленском бульваре в районе дома № 19с1. Как минимум четыре человека пострадали, им понадобилась помощь медиков. После инцидента были перекрыты четыре полосы внешней стороны Садового кольца. По информации Лайфа, всего в аварию попало три автомобиля: "гелендваген", такси Skoda и ВАЗ-2112.

Список пострадавших: Магомедов К. — ушиб тканей головы;

Орехов Д. — перелом ноги;

Ковтун А.;

Андрусенко Е.

Как сообщает Mash, после происшествия один из участников ДТП устроил перебранку и драку с сотрудниками ГАИ.

Ранее Лайф сообщал, что в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил несколько машин.

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