Драка с гаишниками и четверо пострадавших: крупная авария с "гелендвагеном" и такси произошла в Москве на Садовом кольце — видео
Один из участников инцидента получил ушиб тканей головы, а другой — перелом ноги.
Драка с гаишниками и четверо пострадавших: крупная авария произошла в Москве на Садовом кольце. Видео © Mash
В Москве на Садовом кольце произошло крупное ДТП, машина столкнулась с неисправным автомобилем, об этом сообщает столичный Дептранс.
Авария случилась на Смоленском бульваре в районе дома № 19с1. Как минимум четыре человека пострадали, им понадобилась помощь медиков. После инцидента были перекрыты четыре полосы внешней стороны Садового кольца. По информации Лайфа, всего в аварию попало три автомобиля: "гелендваген", такси Skoda и ВАЗ-2112.
Список пострадавших:
- Магомедов К. — ушиб тканей головы;
- Орехов Д. — перелом ноги;
- Ковтун А.;
- Андрусенко Е.
Как сообщает Mash, после происшествия один из участников ДТП устроил перебранку и драку с сотрудниками ГАИ.
Ранее Лайф сообщал, что в Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил несколько машин.
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