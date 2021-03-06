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Инфекционист объяснил, как долго заболевшие коронавирусом дети остаются заразны

Частицы вируса могут выходить даже с фекалиями.

6 марта 2021, 02:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заболевшие коронавирусом дети остаются заразными в течение десяти дней, однако выделение вируса может продолжаться до месяца. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через десять дней в основном становятся незаразными", — приводит его слова РИА "Новости".

Тимаков уточнил, что выделение вируса не означает, что человек остаётся заразным для окружающих. Так, он может выделяться вместе с фекалиями длительное время, но заразить кого-либо уже не способен.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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