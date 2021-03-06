Инфекционист объяснил, как долго заболевшие коронавирусом дети остаются заразны
Частицы вируса могут выходить даже с фекалиями.
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Заболевшие коронавирусом дети остаются заразными в течение десяти дней, однако выделение вируса может продолжаться до месяца. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через десять дней в основном становятся незаразными", — приводит его слова РИА "Новости".
Тимаков уточнил, что выделение вируса не означает, что человек остаётся заразным для окружающих. Так, он может выделяться вместе с фекалиями длительное время, но заразить кого-либо уже не способен.
А ранее учёные назвали категории пациентов, которые наиболее уязвимы перед CoViD-19.
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