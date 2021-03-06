Остаться в живых: какая доза алкоголя может стать смертельной

По подсчётам Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, в 2020 году на каждого россиянина приходилось 4,9 литра водки . При этом жители Сахалина выпили в среднем 12,4 литра, в Магаданской области и Республике Коми выпивалось более 11 литров.

Нарколог Сергей Зайцев отметил, что любая доза крепкого алкоголя убивает клетки мозга и организм уже перестаёт функционировать на 100%. При этом смертельная доза водки варьируется в пределах 1–1,2 литра на человека.

— Следует отметить, что у алкоголиков толерантность к спиртному выше, поэтому и выпить они могут больше. Женщинам и детям пить алкоголь вообще не рекомендуется, да и толерантность у них ниже — летальный исход может наступить от меньшего объёма выпитого, — добавил эксперт.

По словам токсиколога Владимира Нужного, разовая смертельная доза этилового спирта составляет 200–300 мл, то есть 500–750 мл водки. Важно учитывать не только пол человека, но и его возраст, массу. Чем старше и крупнее человек, тем проще он переносит отравление алкоголем.

Что касается других крепких напитков, то нужно выпить 1,2 литра виски или коньяка, около литра рома или текилы, чтобы смертельно отравить организм.

Ниже градус, больше объём — тот же итог

Объём игристого вина, который не навредит организму, — 150–200 мл. Всё, что будет выпито сверх нормы, может иметь последствия: головную боль, отёки, расстройство ЖКТ, проблемы с печенью и сердцем.

Диетолог Светлана Андреева отметила, что если разбавлять игристое минеральной водой с газами в пропорции "75% шампанское — 25% минералка" (либо 50% на 50%), то последствия вечеринки будут не такими тяжёлыми.

— Алкоголь всегда обезвоживает организм, поэтому, чтобы облегчить последствия праздника, лучше добавлять воду и в течение всего вечера пить как можно больше чистой воды. Кроме того, в одном грамме спиртного содержится семь калорий без каких-либо питательных веществ. Наш организм воспринимает их как ядовитые вещества, он пытается их быстрее сжечь, чтобы себя очистить. Таким образом, всё, что будет съедено "на закуску", будет откладываться на наших боках и животах, — добавила диетолог.

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Пять бутылок шампанского — настоящая смертельная доза. Примерно такого же объёма вина достаточно для тяжелейшего отравления и возможного летального исхода.

Непоправимые последствия могут быть от 12 литров пива, выпитых за 4–5 часов. Но, как отмечает Владимир Нужный, смерть наступит даже не от алкоголя, а от перегрузки организма жидкостью за такой короткий промежуток времени.

Признаки тяжёлого отравления алкоголем

Эксперты предупреждают: покраснение лица, судороги, удушье, нарушение сердечного ритма свидетельствуют о тяжёлом опьянении и алкогольном отравлении организма.

В домашних условиях человеку могут помочь приём активированного угля и промывание желудка. Но, если выпивший потерял сознание, необходимо обратиться к специалистам — вызвать скорую. Чрезмерное потребление алкоголя может стать причиной инфаркта или инсульта и привести к смерти. По данным Росстата, за 2019 год от алкогольного отравления умерло более 6000 человек.

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