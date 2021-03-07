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Специалист назвал самый выгодный цвет автомобиля

По его словам, для ускорения продажи машины другой раскраски, возможно, даже придётся сделать скидку 15%.

7 марта 2021, 00:37

Проще всего продать автомобиль белого цвета. Об этом сообщил агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Согласно статистике, машины белого цвета — самые популярные в России. По информации производителя автомобильных лаков и красок Axalta, 33% авто в РФ белые, 16% — серые, 13% — серебристые, 12% — чёрные, 11% — бежевые или коричневые. Оставшиеся 15% составляют машины ярких цветов.

"Естественно, продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будет рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зелёную машину, то ею заинтересуются лишь два процента", — отмечает специалист.

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Груздев добавил, что автомобиль с аналогичными характеристиками придётся продавать дольше, если он не белого цвета. Возможно, даже понадобится сделать скидку около 15% от цены идентичных авто ходового оттенка.

Ранее Лайф писал о старте продаж обновлённой Lada Largus.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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