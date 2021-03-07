Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию из-за Косова

Запад усилит давление на Белград, ожидая признания независимости Косова. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"От Сербии во всём Западном полушарии ожидают, что она признает независимость Косова. Всё, что хотят от нас, умещается в одном предложении", — сказал Вучич на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности.

Одной из главных тем Совбеза стала ситуация в Косове и Метохии. По словам Вучича, возобновление диалога между Белградом и Приштиной ожидается в мае. Политик отметил, что Сербия будет защищать свои национальные и государственные интересы. В предстоящем диалоге Белград намерен настаивать на соблюдении Брюссельского соглашения, включая создание Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).

Договорённость о нормализации отношений между Белградом и Приштиной была заключена 19 апреля 2013 года. Согласно этому документу, в Косове должно появиться Сообщество сербских муниципалитетов — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Бывший президент Косова Хашим Тачи, возглавлявший республику до ноября 2020 года, заявлял, что не позволит этому случиться. Политик считал, что создание ССМ может привести к организации второй Республики Сербской. Также Тачи угрожал Белграду присоединением к Албании.

Ранее сообщалось, что силовики предотвратили покушение на Вучича.

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