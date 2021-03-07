Польский генерал предсказал сценарий боевых действий при попытке захвата Калининграда силами НАТО

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий боевых действий при попытке захвата Калининграда силами НАТО в статье для издания Defence 24.

По его словам, Калининградская область всегда имела серьёзное политическое и военное значение для России. Там дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР).

Генерал подчеркнул, что в случае войны они должны будут обеспечить перевес над противником в Балтийском регионе как на море, так и в воздухе. Один из возможных вариантов — блокирование переброски армии НАТО на территорию стран Балтии и поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей.

"В следующей фазе операции, после захвата Прибалтики, основные действия могут переместиться в южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья. К российскому потенциалу следует добавить Вооружённые силы Белоруссии, которые в случае развязывания конфликта станут частью российского контингента. Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырёх суток", — отметил Скшипчак.

Генерал добавил, что не следует переоценивать значимость Сувалкского коридора (гипотетический сухопутный "коридор" длиной около 100 километров, который может соединить Белоруссию с Калининградской областью России), поскольку в случае вооружённого столкновения он будет иметь не оперативное, а максимум тактическое значение.

Ранее американские военные описали сценарий захвата Калининграда силами НАТО.

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