Ростехнадзор назвал возможный объём углеводородов в загоревшемся подводном нефтепроводе в акватории Оби

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В подводном участке нефтепровода "Сибуртюменьгаза" в акватории реки Оби, где вечером 6 марта произошёл пожар, могло находиться около 700 тонн углеводородов. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"По предварительным расчётам, в аварийном участке подводного продуктопровода ООО "Запсибтрансгаз" (АО "Сибуртюменьгаз" — управляющая компания) могло находиться порядка 700 тонн ШФЛУ", — написал Виль в своём телеграм-канале.

Он добавил, что в связи с этими данными заявление представителя компании об отсутствии рисков для окружающей среды вызывает серьёзные сомнения.

Также Виль сообщил, что подписан приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии. Как только позволят условия, инспекторы Ростехнадзора и другие члены комиссии приступят к изучению ситуации на месте.

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