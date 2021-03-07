"Снегоход взорвался, вообще всё сгорело": Появилось видео первых минут пожара на нефтепроводе в акватории Оби
На кадрах запечатлён и пострадавший рыбак, который оказался в эпицентре пламени.
В распоряжении Лайфа оказалось видео первых минут пожара на подводном нефтепроводе в акватории Оби.
На кадрах видно обгоревший снегоход и пострадавшего рыбака. На транспортном средстве оплавились пластиковые детали обшивки, сиденье, потрескалась краска. Мужчина в истлевшей одежде, с серьёзными ожогами на лице — он оказался в эпицентре пламени. По словам автора видео, от более тяжёлых травм его товарища спас защитный шлем.
"Снегоход взорвался, вообще всё сгорело. Я не знаю, живой он вообще, бедолага... Я имею в виду — сама техника. Куртка, всё сгорело. Обалдеть. Это просто караул", — отметил рыбак.
Мужчина посетовал, что вместе со снегоходом сгорела совсем новая бензопила, которой ни разу не успели воспользоваться. Он предположил, что из-за выхлопа взорвался газ, который выходил из трубопровода, и не исключил, что пожар растопит лёд на Оби.
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Напомним, в субботу, 6 марта, произошло возгорание в акватории реки Оби. В район ЧП направлены инспекторы Росприроднадзора для оценки ущерба, который нанесён экологии.
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