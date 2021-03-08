Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Скончался знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков

Он ушёл из жизни в возрасте 84 лет.

8 марта 2021, 10:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rosgoscirc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rosgoscirc</a></p>

Фото © Facebook / rosgoscirc

Умер знаменитый дрессировщик львов и народный артист РСФСР Борис Бирюков, принадлежавший к старой цирковой династии Танти. Об этом скорбном событии сообщил Мосгорцирк в "Фейсбуке".

"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, — Борис (Бериян) Бирюков", — говорится в сообщении.

Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

Бирюков принадлежал к старой династии цирковых артистов Танти, корни которой уходят в XVIII век. С 1996 года он возглавил Воронежский государственный цирк имени А.Л. Дурова, где стал директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почёта и За службу Отечеству IV степени.

Ранее Лайф писал о смерти всемирно известного советского пианиста Дмитрия Башкирова.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1