Скончался знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков
Он ушёл из жизни в возрасте 84 лет.
Фото © Facebook / rosgoscirc
Умер знаменитый дрессировщик львов и народный артист РСФСР Борис Бирюков, принадлежавший к старой цирковой династии Танти. Об этом скорбном событии сообщил Мосгорцирк в "Фейсбуке".
"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, — Борис (Бериян) Бирюков", — говорится в сообщении.
Бирюков принадлежал к старой династии цирковых артистов Танти, корни которой уходят в XVIII век. С 1996 года он возглавил Воронежский государственный цирк имени А.Л. Дурова, где стал директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почёта и За службу Отечеству IV степени.
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