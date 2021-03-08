Скончался знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков

Умер знаменитый дрессировщик львов и народный артист РСФСР Борис Бирюков, принадлежавший к старой цирковой династии Танти. Об этом скорбном событии сообщил Мосгорцирк в "Фейсбуке".

"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что сегодня на 85-м году ушёл из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, — Борис (Бериян) Бирюков", — говорится в сообщении.

Бирюков принадлежал к старой династии цирковых артистов Танти, корни которой уходят в XVIII век. С 1996 года он возглавил Воронежский государственный цирк имени А.Л. Дурова, где стал директором и художественным руководителем. Был удостоен ордена Почёта и За службу Отечеству IV степени.

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