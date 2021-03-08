Впал в белую горячку и забыл, как убивал: Лайф узнал детали смерти ребёнка, в которой подозревают его отца-полицейского

Мужчина, подозреваемый в расправе над шестилетним сыном в Москве, является действующим сотрудником ГИБДД в звании старшего лейтенанта. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Соседи никогда не замечали за 39-летним Ильёй Х. поступков, характеризующих его с негативной стороны, однако с недавних пор мужчина стал злоупотреблять алкоголем. По словам соседей, неделю назад он выгнал из дома сожительницу. С матерью своего ребёнка Илья находится в разводе, но иногда забирал к себе мальчика на выходные. Трагедия произошла именного тогда, когда сын приехал к отцу на пару дней.

По словам соседей, после полуночи Илья выбежал на лестничную клетку с окровавленным сыном на руках и начал просить о помощи. Очевидцы забрали ребёнка, вызвали полицию и скорую помощь. Илья утверждал сначала, что мальчик упал с кровати и ударился головой, однако в эту версию полицейские не поверили и задержали мужчину.

Уже на допросе он изменил свою версию: мужчина заявил, что решил выпить и уснул, а проснулся от того, что кто-то якобы зашёл в квартиру и избил ребёнка. После этого, по словам Ильи, он стал звать на помощь соседей. Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения, но никого подозрительного в подъезде не увидели. Экспертиза установила, что смерть мальчика наступила за шесть часов до вызова, при этом сосед рассказал, что около семи вечера слышал тяжёлые удары об пол. В полиции подозревают, что отец мог убить малыша в состоянии белой горячки.

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

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