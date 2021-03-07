Бабушку с тремя внуками нашли убитыми в Подмосковье. В расправе подозревается её сын
Женщине и малышам нанесли множество ножевых ранений.
Фото © Pixabay
В подмосковном городе Ликино-Дулёво обнаружили тела бабушки и её троих внуков в возрасте от двух до восьми лет. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в их убийстве подозревается сын женщины.
Жестокая расправа произошла в девятиэтажном доме № 4 на улице Степана Морозкина. Женщине 1965 года рождения, а также её восьмилетней внучке и двум двухлетним внукам нанесли множество ножевых ранений. Полицию вызвала мать детей, которая не могла зайти в квартиру. Главный подозреваемый — сын женщины и дядя убитых малышей. Мужчина уже задержан, его мотивы выясняются.
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