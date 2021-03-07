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Принял наркотики и заснул рядом с телом: убивший 17-летнюю девушку сибиряк дал первые показания

Молодой человек провёл целые сутки в квартире, где совершил расправу над подругой.

7 марта 2021, 12:57
<p>Погибшая. Фото © Соцсети</p>

Погибшая. Фото © Соцсети

В Новосибирске 19-летний молодой человек в ходе допроса признался в убийстве своей 17-летней сожительницы и рассказал подробности расправы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Фёдор заявил, что в ночь с 5 на 6 марта принял немного мефедрона и сильно поругался со своей девушкой. В ходе конфликта парень взял нож и ударил подругу около 15 раз в шею. Затем он снова принял наркотик. При этом молодой человек целые сутки оставался в этой квартире рядом с телом своей подруги.

После этого Фёдор принял решение поехать в Кемерово к своей знакомой, чтобы выговориться и впоследствии покончить с собой. Но парню не удалось осуществить свой замысел — его задержали во время встречи со знакомой.

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Напомним, что Фёдора нашли в Кемерово, куда он добрался автостопом, чтобы встретиться со своей знакомой. Он был задержан в одном из торговых центров города.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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