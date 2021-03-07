В МЧС начали проверку после избиения известной блогерши пожарным в Приморье
Сам спасатель утверждает, что девушку не трогал и в драке не участвовал.
Видео © Instagram / roozhkova
В МЧС по Приморью начали служебную проверку после заявления блогерши Олеси Рожковой, которая обвинила в избиении пожарного из города Спасск-Дальний. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на комментарий представителя краевого главка МЧС.
"По факту ролика об избиении блогера пожарным проводится служебная проверка. Изъяты объяснения у сотрудника МЧС России. В ходе проверки установлено, что сотрудник МЧС России в свободное от службы время находился в кафе в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки", — заявил собеседник агентства.
По предварительной версии, пожарный "не участвовал в драке между девушками". В кафе "Нобилис", где произошло ЧП, отказались давать какие-либо подробности, мотивировав это предоставлением информации только правоохранительным органам.
Сама же блогерша говорит, что дело просто пытаются замять. Она опубликовала новые кадры из кафе. На них, как утверждает Олеся, Александр уже после приезда полиции кидается на её сестру. Спасателя не могут оттащить от девушки несколько мужчин. Успокоить его пытается также сестра, которая, по словам блогерши, работает в полиции.
Напомним, что известную блогершу Олесю Рожкову накануне избили в баре "Нобилис" в городе Спасске-Дальнем Приморского края. Девушка рассказала подробности случившегося в "Инстаграме" и ужаснула подписчиков своим окровавленным лицом. Она уверена в том, что пожарный, виновный в происшествии, вместе со своей сестрой-полицейским попытается замять инцидент.
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