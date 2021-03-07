В МЧС начали проверку после избиения известной блогерши пожарным в Приморье

"По факту ролика об избиении блогера пожарным проводится служебная проверка. Изъяты объяснения у сотрудника МЧС России. В ходе проверки установлено, что сотрудник МЧС России в свободное от службы время находился в кафе в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки", — заявил собеседник агентства.

По предварительной версии, пожарный "не участвовал в драке между девушками". В кафе "Нобилис", где произошло ЧП, отказались давать какие-либо подробности, мотивировав это предоставлением информации только правоохранительным органам.

Сама же блогерша говорит, что дело просто пытаются замять. Она опубликовала новые кадры из кафе. На них, как утверждает Олеся, Александр уже после приезда полиции кидается на её сестру. Спасателя не могут оттащить от девушки несколько мужчин. Успокоить его пытается также сестра, которая, по словам блогерши, работает в полиции.