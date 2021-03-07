Путин и Эрдоган дадут старт строительству третьего блока АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телемосту даст старт основному этапу строительства АЭС "Аккую". О распорядке главы государства на следующей неделе рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что Путин вместе с Эрдоганом проведут телемост по случаю начала стройки третьего блока АЭС "Аккую", — отметил Песков.

Также Путин проведёт важное совещание по экономике с правительством, ряд разных встреч. Песков напомнил, что президент "традиционно поздравляет женщин, обращается к женщинам" 8 Марта. По словам представителя Кремля, "так или иначе он сделает это и на этот раз".

АЭС "Аккую" является первой атомной электростанцией, строящейся в Турции. Строительство первого энергоблока станции с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года. Путин заявил, что запуск АЭС состоится в 2023 году.

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