Русские мужчины поздравили жительниц Нью-Йорка с 8 Марта в рамках акции "Вам, любимые!"
Девушкам в американском мегаполисе дарили розы.
Поздравление жительниц Нью-Йорка с 8 Марта. Видео © LIFE
В рамках акции "Вам, любимые!" в Нью-Йорке девушек одарили цветами и приятными пожеланиями в честь Международного женского дня. Видео с тем, как это происходило, попало в распоряжение Лайфа.
Акция "Вам, любимые" проводится при поддержке и участии молодёжной организации "Молодая гвардия Единой России". Три последних года её активисты поздравляют женщин и дарят им цветы.
Не так давно в рамках этой же акции женщин из регионов РФ с Международным женским днём поздравили сотрудники Федеральной службы судебных приставов, а также подарили им цветы, а в Вологодской области цветы и поздравления виновницам торжества вручили местные волонтёры.
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Ранее Лайф сообщил о том, что в преддверии 8 Марта останкинская телебашня окрасилась в розовый цвет и начала транслировать поздравительные открытки на своём медиафасаде.
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