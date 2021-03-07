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Русские мужчины поздравили жительниц Нью-Йорка с 8 Марта в рамках акции "Вам, любимые!"

Девушкам в американском мегаполисе дарили розы.

7 марта 2021, 11:09

Поздравление жительниц Нью-Йорка с 8 Марта. Видео © LIFE

В рамках акции "Вам, любимые!" в Нью-Йорке девушек одарили цветами и приятными пожеланиями в честь Международного женского дня. Видео с тем, как это происходило, попало в распоряжение Лайфа.

Акция "Вам, любимые" проводится при поддержке и участии молодёжной организации "Молодая гвардия Единой России". Три последних года её активисты поздравляют женщин и дарят им цветы.

Флорист рассказала, как выбрать цветы на Восьмое марта

Флорист рассказала, как выбрать цветы на Восьмое марта

Не так давно в рамках этой же акции женщин из регионов РФ с Международным женским днём поздравили сотрудники Федеральной службы судебных приставов, а также подарили им цветы, а в Вологодской области цветы и поздравления виновницам торжества вручили местные волонтёры.

Ранее Лайф сообщил о том, что в преддверии 8 Марта останкинская телебашня окрасилась в розовый цвет и начала транслировать поздравительные открытки на своём медиафасаде.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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