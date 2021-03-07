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Новокузнецкий поджигатель рассказал, зачем устроил пожар в стриптиз-клубе

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

7 марта 2021, 11:03
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Молодой человек, принёсший в стриптиз-клуб "коктейль Молотова" и устроивший в нём пожар, назвал своим мотивом месть. Как сообщил Лайфу источник, в беседе с полицейскими 22-летний задержанный посетовал, что его отказывались пускать в заведение.

Из обиды молодой человек решил при помощи бутылки с зажигательной смесью припугнуть охрану стриптиз-клуба. Сейчас, когда он вышел из состояния алкогольной интоксикации, парень признаёт, что в тот вечер очень сильно перепил. Он извинился за содеянное и признал свою вину. Раскаяние, однако, не исправляет тот факт, что в результате поджога пострадало два человека. Следователи решают, возбуждать уголовное дело или нет.

Трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Ранее Лайфу благодаря источникам в правоохранительных органах удалось установить личность поджигателя — им оказался 22-летний Дмитрий К.

Напоминаем, что данный инцидент произошел в Новокузнецке в клубе Privat Pub Censored, после того как выгнанный из него молодой человек вернулся обратно с бутылкой с зажигательной смесью, разбил её об пол и тем самым устроил пожар.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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