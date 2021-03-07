Новокузнецкий поджигатель рассказал, зачем устроил пожар в стриптиз-клубе

Молодой человек, принёсший в стриптиз-клуб "коктейль Молотова" и устроивший в нём пожар, назвал своим мотивом месть. Как сообщил Лайфу источник, в беседе с полицейскими 22-летний задержанный посетовал, что его отказывались пускать в заведение.

Из обиды молодой человек решил при помощи бутылки с зажигательной смесью припугнуть охрану стриптиз-клуба. Сейчас, когда он вышел из состояния алкогольной интоксикации, парень признаёт, что в тот вечер очень сильно перепил. Он извинился за содеянное и признал свою вину. Раскаяние, однако, не исправляет тот факт, что в результате поджога пострадало два человека. Следователи решают, возбуждать уголовное дело или нет.