Лайф выяснил личность поджигателя с "коктейлем Молотова" из стриптиз-клуба в Новокузнецке
Парень разбил в помещении бутылку с зажигательной смесью.
Фото © LIFE
Поджигателем, который устроил пожар в новокузнецком стриптиз-клубе, оказался 22-летний Дмитрий К. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Сейчас парень задержан и находится на допросе. Тем временем в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, инцидент произошёл минувшей ночью после того, как охрана клуба вывела на улицу одного из посетителей. Парня такой расклад не устроил, и через некоторое время он вернулся с бутылкой зажигательной смеси. Лайф публиковал видео инцидента.
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