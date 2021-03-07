Лайф выяснил личность поджигателя с "коктейлем Молотова" из стриптиз-клуба в Новокузнецке

Поджигателем, который устроил пожар в новокузнецком стриптиз-клубе, оказался 22-летний Дмитрий К. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Сейчас парень задержан и находится на допросе. Тем временем в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, инцидент произошёл минувшей ночью после того, как охрана клуба вывела на улицу одного из посетителей. Парня такой расклад не устроил, и через некоторое время он вернулся с бутылкой зажигательной смеси. Лайф публиковал видео инцидента.