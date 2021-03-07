В России упростили правила направления средств маткапитала на улучшение жилья
Теперь гражданам не нужно предоставлять в ПФР сведения из акта выполненных строительных работ.
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В России упростили правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно новым правилам, для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилья россиянам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земля и построенный на ней дом находятся в собственности получателей маткапитала.
Напомним, с этого года размер маткапитала составляет 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля — на второго. Средства разрешается тратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Ранее в Госдуме РФ предложили расширить список получателей материнского капитала.
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