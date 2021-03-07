В России упростили правила направления средств маткапитала на улучшение жилья

Согласно новым правилам, для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилья россиянам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земля и построенный на ней дом находятся в собственности получателей маткапитала.