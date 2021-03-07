Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России упростили правила направления средств маткапитала на улучшение жилья

Теперь гражданам не нужно предоставлять в ПФР сведения из акта выполненных строительных работ.

7 марта 2021, 07:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России упростили правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно новым правилам, для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилья россиянам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земля и построенный на ней дом находятся в собственности получателей маткапитала.

Путин обещал рассмотреть идею использования маткапитала на ремонт

Путин обещал рассмотреть идею использования маткапитала на ремонт

Напомним, с этого года размер маткапитала составляет 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля — на второго. Средства разрешается тратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Ранее в Госдуме РФ предложили расширить список получателей материнского капитала.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1