Гендиректор Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от ковида
Теперь визит, вероятно, состоится в конце весны.
Фото © ТАСС / IP3 via ZUMA Press / Aurelien Morissard
Главе компании Pfizer Альберту Бурла пришлось отменить свою поездку в Израиль после того, как оказалось, что он не привит от коронавируса. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
Отмечается, что Бурла и другие члены делегации делали прививку от CoViD-19, однако успели получить только первый её компонент. Вторая доза ожидалась позже предполагаемой даты поездки, поэтому визит пришлось перенести. Как заявлял ранее сам Бурла, он не стал делать прививку ранее, так как хотел дождаться своей очереди в соответствии с возрастной группой. Теперь есть вероятность, что визит в Израиль состоится в конце весны.
Ранее Лайф сообщал, что в Австрии после вакцинации препаратом от Pfizer скончалось более 40 человек.
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