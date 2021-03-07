Диетолог предупредил об опасности остывшего кофе
Она отметила, что приготовленный напиток нужно выпить в ближайший час.
Остывший кофе с молоком или со сливками может нести риск для здоровья. Почему такой напиток опасен, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.
Врач отметила, что в напитках при комнатной температуре со временем начинают размножаться различные микроорганизмы. Чёрному кофе ничего не грозит в течение нескольких часов, а вот кофе с молоком или сливками надолго оставлять нельзя.
"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нём микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час", — посоветовала Дианова.
Эксперт добавила, что со временем у кофе также меняется вкус, появляется горечь и исчезает аромат.
"Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", — предупредила Дианова.
Лучше всего, по мнению эксперта, соблюдать золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько можно съесть и выпить за раз, тогда они будут максимально полезны и безвредны.
Лента новостей
Постпред РФ в Вене заявил об интересе европейских дипломатов к российским вакцинам
сегодня в 03:18
Суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва
сегодня в 03:12
В Новокузнецке посетитель устроил пожар в стриптиз-клубе, есть пострадавшие — видео
сегодня в 02:59
Ранее диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью.
Выбор редакции
Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью
Диетолог предостерегла россиян от обжорства блинами на Масленицу
Инфекционисты спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в России к середине весны
Синоптики пообещали Московскому региону близкое к рекордному количество осадков 7 марта
Постпред РФ в Вене заявил об интересе европейских дипломатов к российским вакцинам
Комментариев: 0