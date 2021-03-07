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Диетолог предупредил об опасности остывшего кофе

Она отметила, что приготовленный напиток нужно выпить в ближайший час.

7 марта 2021, 03:38

Остывший кофе с молоком или со сливками может нести риск для здоровья. Почему такой напиток опасен, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.

Врач отметила, что в напитках при комнатной температуре со временем начинают размножаться различные микроорганизмы. Чёрному кофе ничего не грозит в течение нескольких часов, а вот кофе с молоком или сливками надолго оставлять нельзя.

"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нём микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час", — посоветовала Дианова.

Эксперт добавила, что со временем у кофе также меняется вкус, появляется горечь и исчезает аромат.

Врач-диетолог назвала продукты, которые взбодрят не хуже кофе

Врач-диетолог назвала продукты, которые взбодрят не хуже кофе

"Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", — предупредила Дианова.

Лучше всего, по мнению эксперта, соблюдать золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько можно съесть и выпить за раз, тогда они будут максимально полезны и безвредны.

Ранее диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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