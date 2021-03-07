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Суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва

В деле имеются секретные материалы, поэтому заседания проходят в закрытом режиме.

7 марта 2021, 03:12
<p>Александр Воробьёв на суде по избранию меры пресечения. Архивное фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Александр Воробьёв на суде по избранию меры пресечения. Архивное фото © ТАСС / Владимир Гердо

Московский городской суд приступил к рассмотрению дела бывшего помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьёва. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник обвиняется по ст. 275 УК РФ (госизмена). Она предусматривает наказание от 12 до 20 лет тюрьмы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Дело слушается в общем порядке.

Экс-помощнику полпреда президента в УФО предъявлено обвинение в госизмене

Экс-помощнику полпреда президента в УФО предъявлено обвинение в госизмене

"Заседания проходят в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", — отметили в пресс-службе суда.

По данным следствия, Воробьёв мог передавать за границу сведения, представляющие гостайну, или совершать иные действия, подрывающие безопасность Российской Федерации. Свою вину бывший помощник полпреда отрицает. В настоящее время фигурант находится в СИЗО "Лефортово".

Напомним, Александр Воробьёв был задержан 4 июля 2019 года. На следующий день суд арестовал его. Воробьёв был помещён в карантинную камеру СИЗО "Лефортово".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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