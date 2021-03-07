Суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва

Московский городской суд приступил к рассмотрению дела бывшего помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьёва. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник обвиняется по ст. 275 УК РФ (госизмена). Она предусматривает наказание от 12 до 20 лет тюрьмы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Дело слушается в общем порядке.

"Заседания проходят в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", — отметили в пресс-службе суда.

По данным следствия, Воробьёв мог передавать за границу сведения, представляющие гостайну, или совершать иные действия, подрывающие безопасность Российской Федерации. Свою вину бывший помощник полпреда отрицает. В настоящее время фигурант находится в СИЗО "Лефортово".

Авторы