Суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва
В деле имеются секретные материалы, поэтому заседания проходят в закрытом режиме.
Александр Воробьёв на суде по избранию меры пресечения. Архивное фото © ТАСС / Владимир Гердо
Московский городской суд приступил к рассмотрению дела бывшего помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьёва. Об этом сообщает ТАСС.
Экс-чиновник обвиняется по ст. 275 УК РФ (госизмена). Она предусматривает наказание от 12 до 20 лет тюрьмы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Дело слушается в общем порядке.
"Заседания проходят в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", — отметили в пресс-службе суда.
По данным следствия, Воробьёв мог передавать за границу сведения, представляющие гостайну, или совершать иные действия, подрывающие безопасность Российской Федерации. Свою вину бывший помощник полпреда отрицает. В настоящее время фигурант находится в СИЗО "Лефортово".
Напомним, Александр Воробьёв был задержан 4 июля 2019 года. На следующий день суд арестовал его. Воробьёв был помещён в карантинную камеру СИЗО "Лефортово".
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