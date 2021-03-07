В Новокузнецке посетитель устроил пожар в стриптиз-клубе, есть пострадавшие — видео
Мужчина оказался недоволен тем, что его выгнали из заведения.
В Новокузнецке посетитель устроил пожар в стриптиз-клубе, есть пострадавшие. Видео © LIFE
Пьяный посетитель бросил бутылку с зажигательной смесью и устроил пожар в стриптиз-клубе Privat Pub Censored в Новокузнецке.
Как стало известно Лайфу, охрана выгнала мужчину из клуба на улице Орджоникидзе, но затем он вернулся уже не с пустыми руками и начал ругаться. Один из посетителей попытался выбить бутылку ногой, но поджигатель швырнул горящую смесь в помещение.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 02:09. Горело фойе на площади полтора на четыре метра. Огонь удалось потушить до приезда пожарных.
"Все эти 11 лет только мучилась". Умерла девушка, оставшаяся инвалидом после пожара в "Хромой лошади"
В результате инцидента пострадало два человека, они получили лёгкие ожоги. Также известно, что у одной девушки немного обгорели волосы и куртка, но она за помощью не обращалась. Всего из здания было эвакуировано около 60 человек, в том числе 15 сотрудников клуба.
Полиция установила личность злоумышленника, но пока он не задержан.
Выбор редакции
"Снегоход взорвался, вообще всё сгорело": Появилось видео первых минут пожара на нефтепроводе в акватории Оби
Балкон с людьми обрушился в одном из ночных клубов на Красной Поляне
Суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Воробьёва
Синоптики пообещали Московскому региону близкое к рекордному количество осадков 7 марта
Диетолог предупредил об опасности остывшего кофе
Комментариев: 0