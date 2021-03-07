В Новокузнецке посетитель устроил пожар в стриптиз-клубе, есть пострадавшие. Видео © LIFE

Пьяный посетитель бросил бутылку с зажигательной смесью и устроил пожар в стриптиз-клубе Privat Pub Censored в Новокузнецке.

Как стало известно Лайфу, охрана выгнала мужчину из клуба на улице Орджоникидзе, но затем он вернулся уже не с пустыми руками и начал ругаться. Один из посетителей попытался выбить бутылку ногой, но поджигатель швырнул горящую смесь в помещение.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 02:09. Горело фойе на площади полтора на четыре метра. Огонь удалось потушить до приезда пожарных.

В результате инцидента пострадало два человека, они получили лёгкие ожоги. Также известно, что у одной девушки немного обгорели волосы и куртка, но она за помощью не обращалась. Всего из здания было эвакуировано около 60 человек, в том числе 15 сотрудников клуба.

Полиция установила личность злоумышленника, но пока он не задержан.

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