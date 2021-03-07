Экономист объяснил, как увеличить размер будущей пенсии

Размер пенсии зависит от официальной зарплаты и страхового стажа, но есть ещё ряд факторов, которые могут увеличить эту сумму. Об этом рассказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Эксперт напомнил, что на величину пенсии влияет размер фиксированной выплаты, то есть количество коэффициентов, накопленных на лицевом счёте в Пенсионном фонде, а также объём средств, скопившихся в системе обязательных накоплений.

"Фиксированные выплаты выплачиваются всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия, и она у каждого своя", — сказал Сафонов в интервью "Российской газете".

Эксперт пояснил, как устроен механизм формирования страховой пенсии. Так, за каждый год официального стажа (по договору и с отчислениями в Пенсионный фонд) трудящемуся гражданину начисляется один коэффициент. На их количество влияет также размер зарплаты: те, кто получает минимальную сумму, имеют 1,048 коэффициента ежегодно, а работники с оплатой труда выше 122 тысяч — 10 коэффициентов, максимальное количество.

При расчёте стажа присутствуют определённые льготы. Например, матери в отпуске по уходу за детьми получают за полтора года декрета за первого ребёнка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4, за третьего — 8,1. По 1,8 полагается одному из родителей, ухаживающему за ребёнком-инвалидом.

Рассчитать коэффициенты самостоятельно довольно сложно, поэтому можно зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда и затем в личном кабинете уточнить все подробности о будущей пенсии.

Также на выплаты влияет размер пенсионных накоплений. Если правильно выбрать управляющую компанию, можно повлиять на их сумму. Кроме того, возможно участие в различных добровольных пенсионных программах, например софинансирования пенсии при поддержке государства.

В Пенсионном фонде пояснили, что из 22%, отчисляемых на взносы, 6% идёт в счёт фиксированной выплаты, а остальное — индивидуальная часть, которая меняется в зависимости от стажа и зарплаты.

Социальные пенсии начисляются по другому принципу, поскольку это иной вид пенсионного обеспечения — не страховой, а государственный. В данном случае сумма фиксированная и ежегодно индексируется.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесут законопроект о перерасчёте пенсии работающим пенсионерам.

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