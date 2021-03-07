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Названо условие для роста зарплат в России в 2021 году

В 2020 году он также наблюдался, пусть и небольшой.

7 марта 2021, 02:45
<p>Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

При благополучном развитии ситуации с распространением коронавируса россияне могут рассчитывать на постепенный рост зарплат в 2021 году. Об этом рассказал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.

"Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой. Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств", — приводит слова Мау "Российская газета".

Эксперт рассказал, когда безработица вернётся на докоронавирусный уровень

Эксперт рассказал, когда безработица вернётся на докоронавирусный уровень

Мау считает, что при прочих благоприятных условиях уровень безработицы к концу года может вернуться на докризисный показатель в 4,7%. В январе он составил 5,8%. Ректор отметил, что в России нет проблемы многих стран, где остро стоит вопрос безработицы молодого населения. Тем не менее нужно обращать внимание на соответствие ожиданий от места работы и реального положения дел.

Ранее эксперты назвали регионы России с самой высокой средней зарплатой.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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