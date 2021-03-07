Названо условие для роста зарплат в России в 2021 году
В 2020 году он также наблюдался, пусть и небольшой.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
При благополучном развитии ситуации с распространением коронавируса россияне могут рассчитывать на постепенный рост зарплат в 2021 году. Об этом рассказал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.
"Рост зарплат статистически наблюдался и в 2020 году, хотя и небольшой. Он, скорее всего, продолжится, хотя многое будет зависеть от неэкономических обстоятельств", — приводит слова Мау "Российская газета".
Мау считает, что при прочих благоприятных условиях уровень безработицы к концу года может вернуться на докризисный показатель в 4,7%. В январе он составил 5,8%. Ректор отметил, что в России нет проблемы многих стран, где остро стоит вопрос безработицы молодого населения. Тем не менее нужно обращать внимание на соответствие ожиданий от места работы и реального положения дел.
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