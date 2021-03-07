Учёный раскрыл подробности готовящейся российской экспедиции на Венеру
Полёт запланирован на 2029 год.
Проект первой российской миссии на Венеру получил финансирование на два года вперёд. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.
"В рамках проектирования аппарата "Венера-Д" также будут обсуждаться следующие проекты программы. Это не будет одна миссия, а комплексная программа дальнейших экспедиций", — отметил учёный в интервью РИА "Новости".
Первый с 1984 года запуск российского аппарата к Венере запланирован на 2029 год. На ближайшие четыре года для разработок потребуется 550 миллионов рублей.
Лев Зелёный выразил надежду, что это будет совместная миссия РФ с участием США и других стран, но пока неясно, как будет развиваться сотрудничество с новой американской администрацией и с учётом политической обстановки.
Институт космических исследований также разрабатывает совместный российско-французский прибор, который до 2029 года будет запущен к Венере на индийском аппарате. Зелёный заключил, что учёные не откладывают программу освоения планеты в долгий ящик.
Ранее Китай сообщил о планах отправить 12 человек в космос в течение двух лет.
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