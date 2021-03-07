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Учёный раскрыл подробности готовящейся российской экспедиции на Венеру

Полёт запланирован на 2029 год.

7 марта 2021, 02:53

Проект первой российской миссии на Венеру получил финансирование на два года вперёд. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

"В рамках проектирования аппарата "Венера-Д" также будут обсуждаться следующие проекты программы. Это не будет одна миссия, а комплексная программа дальнейших экспедиций", — отметил учёный в интервью РИА "Новости".

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Первый с 1984 года запуск российского аппарата к Венере запланирован на 2029 год. На ближайшие четыре года для разработок потребуется 550 миллионов рублей.

Лев Зелёный выразил надежду, что это будет совместная миссия РФ с участием США и других стран, но пока неясно, как будет развиваться сотрудничество с новой американской администрацией и с учётом политической обстановки.

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Институт космических исследований также разрабатывает совместный российско-французский прибор, который до 2029 года будет запущен к Венере на индийском аппарате. Зелёный заключил, что учёные не откладывают программу освоения планеты в долгий ящик.

Ранее Китай сообщил о планах отправить 12 человек в космос в течение двух лет.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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