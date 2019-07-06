Помощника полпреда президента в УФО Воробьёва поместили в "Лефортово"

Помощник полпреда президента в УФО Александр Воробьёв, подозреваемый в госизмене, помещён в карантинную камеру СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, в камере, где содержится Воробьёв, нет горячей воды и не работает телевизор. На еду арестованный не жалуется, но попросил о дробном питании по состоянию здоровья.

Напомним, накануне Воробьёв был арестован на один месяц и 13 суток — до 4 сентября 2019 года. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле есть сведения, содержащие государственную тайну.