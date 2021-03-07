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Категорий: 18

Постпред РФ в Вене заявил об интересе европейских дипломатов к российским вакцинам

Такая возможность рассматривается и будет зависеть в том числе от властей ЕС, отметил дипломат.

7 марта 2021, 03:18

Фото © EPA

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил об интересе западных коллег к российским вакцинам.

"Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили интерес к идее привиться российскими вакцинами", — написал дипломат в "Твиттере".

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Возможность вакцинации западных коллег рассматривается, это займёт не меньше месяца и будет зависеть в том числе от европейских властей, заключил Ульянов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко внёс предложение о включении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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