Постпред РФ в Вене заявил об интересе европейских дипломатов к российским вакцинам

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил об интересе западных коллег к российским вакцинам.

Many colleagues from diplomatic corps in Vienna, as well as from local int. organisations expressed interest in being vaccinated with Russian vaccines. My capital works on that but it will take some time(not less than a month). Partially it will depend on European authorities — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) March 6, 2021

"Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили интерес к идее привиться российскими вакцинами", — написал дипломат в "Твиттере".

Возможность вакцинации западных коллег рассматривается, это займёт не меньше месяца и будет зависеть в том числе от европейских властей, заключил Ульянов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко внёс предложение о включении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

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