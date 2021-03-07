Постпред РФ в Вене заявил об интересе европейских дипломатов к российским вакцинам
Такая возможность рассматривается и будет зависеть в том числе от властей ЕС, отметил дипломат.
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Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил об интересе западных коллег к российским вакцинам.
Many colleagues from diplomatic corps in Vienna, as well as from local int. organisations expressed interest in being vaccinated with Russian vaccines. My capital works on that but it will take some time(not less than a month). Partially it will depend on European authorities— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) March 6, 2021
"Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили интерес к идее привиться российскими вакцинами", — написал дипломат в "Твиттере".
Возможность вакцинации западных коллег рассматривается, это займёт не меньше месяца и будет зависеть в том числе от европейских властей, заключил Ульянов.
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